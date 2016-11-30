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4 aylık geline korkunç işkence

Aydın’ın Söke ilçesinden 4 ay önce evlenerek Kocaeli’ye giden genç kadın eşi ve eşinin ailesi tarafından işkenceye uğradı. Genç kadının imam nikahlı eşi ve ailesi tarafından dövülüp, cinsel organına kezzap döküldüğü iddia edildi.

4 aylık geline korkunç işkence

30 Kasım 2016 12:21

Söke’nin Sarıkemer Mahallesi’nde yaşayan Naide Gidergin (23), yaklaşık 1 yıl önce Kocaeli’de yaşayan Ramazan A. (24) ile evlenmeye karar verdi. Ramazan A., Nisan ayında nişanlandığı ve Temmuz ayında düğün yaptığı Naide Gidergin’e sadece imam nikahı yaptı. Naide Gidergin, üç gün önce plakası tespit edilemeyen bir otomobille baba evinin önüne bırakıldı. Yarı baygın halde olan genç kadın ailesi tarafından ambulansla Söke Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaburgası ve parmaklarında kırıklar, sırtında ise morluklar tespit edilen Gidergin, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle sevk edildiği Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne ameliyata alındı.
Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Naide Gidergi, ailesine imam nikahlı eşi ve eşinin ailesinden şiddet gördüğünü anlattı. Kız kardeşlerinin anlattıkları karşısında büyük şok yaşayan Memduh ve Şebattin Gidergin, Sarıkemer Jandarma Komutanlığı’na giderek Ramazan A. ve ailesinden şikayetçi oldu. Naide Gidergin’in evliliklerinin ikinci ayından itibaren eşi, kayınvalidesi ve kayınpederi tarafından dövüldüğü, ayrıca kayınpederi tarafından kaburgası ile parmaklarının kırıldığı ve cinsel bölgesine kezzap döküldüğünü iddia edildi.

Kız kardeşinin hayati tehlikeyi atlattığını ancak psikolojik sorunlar yaşadığını savunan ağabey Şebattin Gidergin, “Düğünden 2,5 ay sonrasına kadar Naide ile sağlıklı bir şekilde görüşebiliyorduk. Sonra irtibatımız kesildi. Telli duvaklı gelin ettiğimiz kardeşimizi işkence edilmiş halde kapımızın önünde bulduk. Üç gündür yoğun bakımda tedavi görüyor. Kardeşimize akıl almaz işkencelerde bulunmuşlar. Devlet büyüklerimiz konuya el atsın. Tek isteğimiz kardeşimize bunu yapanların cezalandırılmasıdır” dedi.

Şikayeti geri çekmeleri istendi
Önceki gün damadın babası Muhlis A.’nın kendisini arayarak şikayeti geri çekmelerini istediğini belirten Gidergin, “Damadın babası arayarak, ‘Hastane masraflarınızı karşılayalım, şikayeti geçi çekin’ teklifinde bulundu. Böyle bir şeyi asla kabul etmeyiz. Adaletin önünde hesap vermelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mehmet Barlas

Etiketler: 4 aylık gelin, işkence


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