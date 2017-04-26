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4 bin 444 mısralık şiir yazdı

Malatya’da yaşayan Nusret Başyiğit, 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Amatör şair, şiirini 100 metre uzunluğundaki kağıda sığdırabildi.

4 bin 444 mısralık şiir yazdı

26 Nisan 2017 09:40
4 bin 444 mısralık şiir yazdı - Tıkla İzle

Malatya’da daha önce de yazdığı uzun şiirleri ile tanınan Nusret Başyiğit bu kez ise tam 4 bin 444 mısralık şiir yazdı. Yazdığı mısraları 100 metre uzunluğundaki bir kağıda aktaran Başyiğit, neredeyse bir sokak uzunluğundaki kağıda sığan şiirini şehitlere armağan ettiğini söyledi. Şair Nusret Başyiğit, ‘Bir Candır, Cennettir Benim Ülkem’ adını verdiği uzun şiirinde Türkiye’nin güzelliklerini ve vatan sevgisini anlattı.

4 YILDA TAMAMLADI

Başyiğit, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasındaki duygularının da yer aldığı şiirini 4 yılda tamamladığını ifade etti. Yaklaşık 4 yılda tamamladığı şiirinin dünyanın en uzun şiiri olduğunu vurgulayan Başyiğit, şiirini vatan aşkıyla yazması nedeniyle hiç zorlanmadığını kaydetti. Başyiğit, "Bu cennet vatanın aşkıyla bu şiiri yazdım. Hem vatanımızın güzelliklerinden bahsettim hem de şehitlerimizin ne kadar aziz olduğundan. Şimdi yazdığım şiiri şehitlerimize ve milletimize armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

ŞİİRİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A VERMEK İSTİYOR

Başyiğit, şehitlere ithaf ettiği şiirini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vermek istediğini söyledi. Türk bayrakları ile süslediği şiiri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a göndereceğini vurgulayan Başyiğit, "Ben bu şiiri Türk milleti adına milletin evi olan, milletin gönül sarayı olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesine teslim etmek istiyorum. Mümkünse bizzat Cumhurbaşkanımızın kendisine bu şiiri vermek istiyorum" diye konuştu.

Ortaokul mezunu olan ve hobi olarak şiir yazdığını hatırlatan Nusret Başyiğit, rekor uzunluğundaki şiirini yazmaya ise 2013 yılında başladığını ifade etti.

Barış Türel

Etiketler: Nusret Başyiğit, şair


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