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4 çocuk annesi, birlikte yaşadığı kişi tarafından sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü

Kastamonu’da 4 çocuk annesi, sahur vakti birlikte yaşadığı kişi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.

4 çocuk annesi, birlikte yaşadığı kişi tarafından sahur vakti boğazı kesilerek öldürüldü

17 Mayıs 2018 12:45

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Yeşilova Köyünde 4 çocuk annesi 38 yaşındaki Pınar Çelik ile iddialara göre birlikte yaşadığı Gencay G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gencay G., bıçakla Pınar Çelik’in boğazını keserek öldürdü. Cinayetin ardından Gencay G., öldürdüğü Pınar Çelik’in üzerini örterek beklemeye başladı.

Sabah saatlerine kadar bekleyen Gencay G., havanın aydınlanmasıyla birlikte jandarma karakoluna giderek teslim oldu. Ardından jandarma ekipleri, söz konusu eve gelerek incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Pınar Çelik’in cenazesi, Araç Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

 

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