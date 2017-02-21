Edinilen bilgilere göre, 16 Şubat Perşembe günü Bahçelievler Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 56 yaşındaki Haydar Boztepe’nin bulunması için seferber olan ailesi emniyet ve jandarma güçlerine başvurdu. Her yerde Boztepe’yi arayan aile, bulunması için şehrin bazı bölgelerine de kayıp şahsın fotoğraflarını astı.

Kayıp şahsın yakınları çevresinde “Sarinli Haydar” olarak da bilinen Boztepe’nin görüldüğü taktirde 05437217736-05072721935 telefonlara haber verilmesini istediler.

M. Muttalip Yalçın