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4 daireyi soyan hırsızlar kamerada |İstanbul haberleri

Beylikdüzü’nde bir apartmana giren hırsızlar 4 daireyi soydu. Güvenlik kameralarına yakalan 3 hırsız, dairelerden laptop, cep telefonu ve para alırken hamile bir kadının şeker ölçüm aletini de çaldı.

4 daireyi soyan hırsızlar kamerada |İstanbul haberleri

01 Ağustos 2017 09:45
4 daireyi soyan hırsızlar kamerada - Tıkla İzle

Olay, Yakuplu Mahallesi’nde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 6 sıralarında apartman önüne gelen üç hırsız ellerindeki alet ve aparatlarla kapıyı açtı. İçeri giren hırsızlar önce uygun daireleri aradı. Apartman içerisinde dolaşan hırsızlar kendilerini görüntüleyen kameralara gözükmemek için şapka, kapüşon ve elleriyle yüzlerini gizledi. Hırsızlar sırayla 4 dairenin kapılarını ellerindeki alet ve aparatlarla açtı. Dairelerde gördükleri laptop, telefon ve paraları alan hırsızlar giysileri de koridora taşıyarak ceplerini aradı. Hırsızları fark eden bir apartman sakini hırsızların arkasından koşsa da kaçmalarına engel olamadı.

“Şeker aletimi bile almışlar”
9 aylık hamile olan ve büyük korku yaşayan apartman sakini Feriha İçten, “Saat 5 buçuk 6 sıraları uyuyorduk. Oğlumda beşiğinde yanımda yatıyordu. Bir bağırışa uyandım. İlk başta hırsızlık olduğunu düşünmedim. Eşimi uyandırdım, o da camdan baktığında birisinin 2-3 tane kişiyi aşağı doğru kovaladığını görüyor. Kalktığımızda telefonumuzun olmadığını, çantalarımızın olmadığını gördük. Kapımız açıktı eşyalarımızın dışarıda karıştırılıp, apartman içerisine atıldığını gördük. 9 aylık hamileyim bir şeker aletim var. Şeker ölçümü yapıyorum onu bile almışlar. Ya tablet zannetti, ya cüzdan. Ben artık ölçüm yapamıyorum. Paralarımızda gittiği için bir müddet parasızda kaldık. 4 daireye girmişler, laptop para falan almışlar. Bebeğim uyanabilirdi, onu susturmak için ona zararda verebilirlerdi. Evi boşaltmayı düşünüyorum, daireden çıkacağım. O derece korktum” diye konuştu.

Hırsızlar kamerada
Girdikleri 4 apartman dairesini soyan hırsızlar binanın güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera görüntülerinde binaya gelen hırsızlardan ikisi ellerindeki kartla kapıyı açarken diğeri gözcülük yapıyor. Kameralara yakalanmamak için şapka, kapüşon ve elleriyle yüzlerini kapayan hırsızlar kendilerini görüntüleyen kamerayı gürünce açısını değiştiriyor. Bir süre apartmanın içeride uygun daire arayan hırsızların girdikleri evden laptop ve giysilerle çıktıkları görülüyor. Bir apartman sakinin ise hırsızları yakalamak için koştuğu görülüyor.

Alper Korkmaz

 


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