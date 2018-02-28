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4 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Erzincan merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ operasyonu: 40 gözaltı

28 Şubat 2018 11:33

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Erzincan, Niğde, İstanbul ve Elazığ’da 30 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. operasyonlarda örgütün sözde abi ve ablalarının da aralarında bulunduğu 40 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7’sinin örgütün haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu ve gaybubet evinde saklandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile örgüte ait olduğu değerlendirilen toplam 32 bin 605 TL, 2 bin 230 dolar ve 95 euro ele geçirildi.

Sağlık kontrolünün ardından Erzincan Emniyet Müdürlüğüne götürülen 40 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Abdullah Aslan

 

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