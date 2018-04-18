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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kadın hakkında yakalama kararı verildi. Operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı.

4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

18 Nisan 2018 01:53

Alınan bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada gözaltına alınan bazı kadınların 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’den tutuklanan kişilerin eşleri olduğu öğrenildi. 

Mehmet Dağlı 

 

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