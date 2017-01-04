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4 kişiyi yaralayan firari yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, iki farklı zamanda meydana gelen olaylarda 4 kişiyi silahla yaralayarak kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

4 kişiyi yaralayan firari yakalandı

04 Ocak 2017 19:10

Edinilen bilgiye göre, 18 Aralık 2016 tarihinde Kalburt mevkiinde yaya olarak evlerine giden İlker Y. ve Mehmet Y., uğradıkları silahlı saldırı sonucunda yaralanmışlardı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs kayıplara karışmıştı. İkinci saldırı ise Yenice Mahallesi'nde meydana gelmişti. Mustafabey Caddesi üzerinde yürüyen 26 yaşındaki Yunus Emre A. ve 21 yaşındaki Mehmet D., takip edildikleri şahıslardan kaçarak sığındıkları motosiklet tamircisinde silahlı saldırıya uğrayarak yaralanmıştı. İki ayrı silahlı saldırı olayında 4 kişi yaralanırken, yaralıların ifadeleri doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri firari zanlıyı yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlattı. 

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu aracı takibe alarak operasyon yaptı. Hareket halindeki araç Yeniceköy'de durduruldu ve 4 kişiyi silahla yaralamak suçundan aranan Emre D. yakalandı. Zanlı emniyet ekiplerince gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Salih Bakıcı
 

Etiketler: firari


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