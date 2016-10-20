Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim’de evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal, 6 gündür her yerde aranırken, minik Irmak’ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal, kızlarının bulunması için bir televizyon programına katıldı. Mahallede minik Irmak’ı gören son kişi olan hurdacılık yapan Himmet A. da programa alındı. Günlerce programda Irmak’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Himmet A., bugün program arası cinayeti itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Himmet A. Manisa’nın Alaşehir ilçesine getirilecek. Öte yandan minik Irmak’ın cesedinin bulunması için ise Ankara’dan özel emniyet ekipleri ilçeye geldi. Polis ekipleri Himmet A.’nın verdiği ifadeye göre cesedin bulunması için Alaşehir’in Ilıca Mahallesi’nde çalışmalara başladı.