Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 4 yaşındaki Irmak’ı komşusu öldürmüş

4 yaşındaki Irmak’ı komşusu öldürmüş

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde evlerinin önünden kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal’ın komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Minik Irmak’ın ailesi kızlarının bulunması için bir televizyon programına çıkarken, programa katılan komşuları Himmet A. çocuğu öldürdüğünü itiraf etti.

4 yaşındaki Irmakı komşusu öldürmüş

20 Ekim 2016 18:13

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 14 Ekim’de evlerinin önünden kaybolan Irmak Kupal, 6 gündür her yerde aranırken, minik Irmak’ın annesi Suriye Kupal ve babası Bilal Kupal, kızlarının bulunması için bir televizyon programına katıldı. Mahallede minik Irmak’ı gören son kişi olan hurdacılık yapan Himmet A. da programa alındı. Günlerce programda Irmak’ın nerede olduğunu bilmediğini söyleyen Himmet A., bugün program arası cinayeti itiraf etti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Himmet A. Manisa’nın Alaşehir ilçesine getirilecek. Öte yandan minik Irmak’ın cesedinin bulunması için ise Ankara’dan özel emniyet ekipleri ilçeye geldi. Polis ekipleri Himmet A.’nın verdiği ifadeye göre cesedin bulunması için Alaşehir’in Ilıca Mahallesi’nde çalışmalara başladı.


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!