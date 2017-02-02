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400 gündür kayıp olan Dursun’un dedesi, oğlunun yasak ilişkisi ile ilgili konuştu

Tokat’ta 400 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuktan Dursun Kağan Taşçı’nın aynı adı taşıyan dedesi Dursun Taşçı, oğlunun ilişkisi ile ilgili kendilerine düşmanlık besleyenler olup olmadığı yönündeki sorulara “Benim haberim yok, bilmiyorum" diye cevap verdi.

400 gündür kayıp olan Dursunun dedesi, oğlunun yasak ilişkisi ile ilgili konuştu

02 Şubat 2017 10:50
400 gündür kayıp olan Dursun’un dedesi, oğlunun yasak ilişkisi ile ilgili konuştu - Tıkla İzle

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kaybolan komşu çocukları 8 yaşındaki Bayram Erol ve 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı’nın kaybolması ile ilgili sır perdesi aralanamadı. İnci Ertuğrul’un “Kaybolan Çiçekler” programında kayıp çocuklardan 5 yaşındaki Dursun Kağan Taşçı’nın babası İbrahim Taşçı’nın evli bir kadınla ilişkisi olduğunu söylemesi sonrasında gelen bir ihbar üzerine cumhuriyet savcısının talimatı ile 3 farklı noktada iş makinesi ile polis tarafından yapılan çalışmada bir ize rastlanamadı.

"Benim haberim yok, bilmiyorum"

Dursun Kağan Taşçı’nın aynı adı taşıyan dedesi Dursun Taşçı herhangi bir düşmanlarının olmadığını söyledi. Oğlunun ilişkisi ile ilgili kendilerine düşmanlık besleyenler olup olmadığı yönündeki sorulara ise Taşçı, “Benim haberim yok, bilmiyorum" şeklinde cevap verdi. Olayla ilgili hiçbir yerden şüphelenmediğini ifade eden Taşçı, “Allah’tan başkası bilmiyor, hangisinin vebalini alayım ben? Zor günler geçiriyoruz, ağlamadığımız gün yok. Kaçırıldı mı, bir yerde kaldı mı, ne oldu bilmiyorum. Bizim kimseye bir düşmanlığımız yoktu” ifadelerini kullandı.
Öte yandan olayla ilgili olarak görevlendirilen ekibin çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. 

Nurhan İçmez
 

Etiketler: Dursun Kağan Taşçı


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