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41 bin FETÖ’cü de sandığa gidecek!

Demokrasiyi ortadan kaldırmak için darbeye kalkışan hainler, 16 Nisan’da ‘demokratik hak’tan yararlanacak.

41 bin FETÖcü de sandığa gidecek!

17 Şubat 2017 08:44

Cumhurbaşkanlığı sistemini içeren anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan’da yapılacak referandumda, cezaevlerindeki 210 bin tutuklu ve hükümlüden kimlerin oy kullanacağına yönelik YSK kararı açıklandı. Bu kapsamda, kasıtlı suçtan dolayı cezaevlerinde bulunanlar hariç, ceza infaz kurumundaki seçmen niteliğine sahip tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlü olanlar oy kullanabilecek. YSK’nın bu kararı cezaevlerinde tutuklu konumunda bulunan yaklaşık 41 bin FETÖ’cünün durumunu gündeme getirdi.
15 Temmuz gecesi, demokrasiye darbe için milletin silahını millete doğrultup, katliam yapan FETÖ’cülerin referandumda oy kullanmalarının önünde bir engel bulunmuyor.

Firari hainlere kıyak

Yurt dışında kaçak durumunda bulunanlar ise eğer yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı ise yine referandum için oy kullanabilecek. Ancak bu kişilerin, kendilerini ele vermemek için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıt yaptırmaları beklenmiyor. YSK yetkilileri bu konuda, “Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı herkes oy kullanabilecek. Ancak Türkiye’den firar eden kişilerin yurt dışı seçmen kütüğüne kaydedilmeden oy kullanmalarına imkân bulunmuyor. Eğer bu kişiler ilan edilen sürede seçmen kaydı yaptırmazlarsa bulundukları ülkelerde, oy kullanamayacaklar. Sadece pasaportla oy kullanmaları da mümkün değil. Yurt dışı seçmen kaydı yaptıran ve adres gösterenler varsa, onların oy kullanmaları durumunda yapılabilecek bir işlem yok” değerlendirmesini yaptı.

AK Parti’nin hukukçularına göre de, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranmadıkları sürece FETÖ’cülerin yurt dışındaki oy verme noktalarında derdest edilmeleri diye bir durum da söz konusu olmayacak.
YSK’nın kararına göre, seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden sonra tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yer almayan seçmenler, cezaevi yönetimi aracılığı ile cezaevinin bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına müracaat edecek. Kesinleşen seçmen kütüklerinde kayıtlı olmaları şartıyla tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin seçmen listesi oluşturulacak. Listede yer alanlar referandum günü cezaevlerinde kurulacak sandıklarda oy kullanabilecek.

İşte referandum yasakları

YSK’nın hazırladığı seçim takvimine göre referandum süreci dün başladı. Muhtarlık bölgesi askı listeleri, 18 Şubat’ta askıya çıkarılacak, 26 Şubat’ta indirilecek. Seçmen www.ysk.gov.tr adresinden sorgulama yapabilecek. YSK kararına göre birçok seçim yasağı bulunuyor. Bunlar şöyle:

¥ Camilerde sözlü propaganda yapılamayacak. Fakültelerde, öğrenci yurtlarında, okullarda, kışlada ve kamu hizmeti gören devlet dairelerinde seçim toplantısı düzenlenemeyecek.

¥ Siyasi partiler propaganda amaçlı yayın ve malzeme dağıtabilecek ancak kendi üyeleri dışında kimseye e-mail atıp propaganda yapamayacak. Vatandaşın da başka birisine propaganda içerikli email göndermesi yasak.

¥ Yurt dışında ve gümrük kapılarında kapalı yerlerde propaganda yapmak yasak olacak.

¥ Ticaret faaliyeti devam eden iş yerleri seçim bürosu olarak kullanılamayacak. Seçim büroları saat 23.00 ile sabah 09.00 arası kapalı tutulacak.

¥ Evlilik tarihini 16 Nisan günü belirleyenler düğünleri ancak saat 18.00’den sonra yapılabilecek.

¥ Siyasi partiler, yazılı basında ilan ve reklam verebilecek. Ancak yurt dışında yayımlanan gazetelerde bu yapılamayacak. 

Yücel KAYAOĞLU - Türkiye Gazetesi

Etiketler: 16 nisan, anayasa değişikliği


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