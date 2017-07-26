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45 kişilik Hakkari Senfoni Orkestrası Ankara’yı salladı

TRT Kurdi’de canlı olarak yayınlanan “Çepik” programına katılan Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 45 kişilik senfoni orkestrası büyük beğeni topladı.

45 kişilik Hakkari Senfoni Orkestrası Ankarayı salladı

26 Temmuz 2017 11:42

Hakkari’deki Ramazan gecelerinde düzenlediği bir birinden güzel etkinliklerle gündeme gelen Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Merkezine bağlı senfoni orkestrası; Hakkari kültürünü, türkülerini, kıyafetlerini bu sefer Ankara’da en iyi şekilde tanıttı.

Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren erbane, halkoyunları ekibi, orkestra, dengbejler, solistler ve koreografi olmak üzere 45 kişilik ekip, TRT Kurdi’nin canlı yayınındaki olağanüstü performansı ile izleyicileri kendilerine hayran bıraktı. 

Feyzullah Taş


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