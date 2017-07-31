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4,5 yaşında keşfedildi, notaların prensesi oldu

Müziğe olan büyük yeteneği 4,5 yaşında keşfedilen 12 yaşındaki Nehir Özzengin, her yıl ulusal ve uluslararası başarılarına bir yenisini ekliyor.

4,5 yaşında keşfedildi, notaların prensesi oldu

31 Temmuz 2017 09:57

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisinde piyano bölümü öğrencisi olarak çalışmalarını sürdüren Nehir ,son olarak İtalya’nın Napoli şehrinde düzenlenen Uluslararası Ischia Piyano Yarışması’nda 2’inci olmayı başardı.

TAKEV İlköğretim Okulları 7’inci sınıf öğrencisi Nehir Özzengin, 5 yıl önce burslu olarak kazandığı Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisinde klasik piyano eğitimi almaya başladı. 5 yıla 4 uluslararası ödül sığdıran Nehir, Uluslararası Mozart Academy Piyano Yarışmasında 2’ncilik ve 3’üncülük, Belçika’da düzenlenen Uluslararası Cesar Frank Piyano Yarışması’nda 2'incilik ve son olarak 26 ülkeden 80 yarışmacının katıldığı Uluslararası Ischia Piyano Yarışmasında 2’ncilik ödüllerinin sahibi oldu.

Yılın her günü, günde en az 2 saat piyanoyla antrenman yaptığını anlatan genç yetenek bu nedenle tatil için gittiği mekanlarda bile piyano olması şartı aradığını söyledi. Piyanonun yanı sıra gitar ve bateri gibi farklı enstrümanları da iyi düzeyde çalabilen, aynı zamanda lisanslı olarak basketbol ve tenis sporlarını yapan Nehir Özzengin, sosyal sorumluluk projelerinde de aktif olarak yer almaya çalıştığını ifade etti. Dünya derecelerinin peşinde koşsa da henüz akustik bir piyanoya sahip olamadığını belirten Nehir, “İleride tüm dünyayı dolaşarak konserler vererek müziğimi ve ülkemi herkese tanıtmayı hayal ediyorum. Ayrıca çalışmalarımı evde de rahatça sürdürebilmek için iyi bir akustik piyanoya sahip olmayı çok istiyorum” dedi.

Kızlarının başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Nehir’in ailesi, “Nehir, sanatta, sporda ve derslerinde çok başarılı bir öğrenci. Hiçbir zaman dersleri aksar mı diye korkumuz olmadı. Sanat ve spor hep hayatımızın içinde oldu. Nehir, ileride hangi mesleği seçerse seçsin dünyayı dolaşıp konserler vermek ve ülkesinin adını her yerde duyurmak istiyor. Nehir’in yurt dışında ülkemizi temsil edebilmesi için ailesi olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi. 


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