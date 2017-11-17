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460 milyon dolar paranın büyük kısmı FETÖ'ye aktarılmış

Elektrik ve elektronik cihaz üreticisi Viko’nun, yüzde 90'ının dünyaca ünlü elektronik ve beyaz eşya devi Panasonic'e satışından elde edilen 460 milyon dolar paranın büyük kısmının, şirketin dört eski ortağı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) aktarıldığı ortaya çıktı. FETÖ silahlı terör örgütüne finansman sağladıkları suçlamasıyla eski Viko ortaklarının da içinde olduğu 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

460 milyon dolar paranın büyük kısmı FETÖye aktarılmış

17 Kasım 2017 03:02

Güvenlik kaynaklarından derlenen bilgilere göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında bu sabah operasyon başlatıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “Silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “Terör örgütüne finans sağlamak” suçlamasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 8 kişiden 4’ünü yakaladı. Şüphelilerin tanınmış elektrik şirketi Viko ile Mina Mimarlık Şirketi’nin eski ortakları oldukları öğrenildi.

1980’de Musevi asıllı bir işadamı tarafından kurulan Viko daha sonra C.D. ve A.D. tarafından satın alınmış, şirketin 2013’teki ortakları hisselerinin yüzde 90’ını satışa çıkarma kararı almıştı. Hisselerin, Kasım ayında Japon elektronik devi Panasonic Holding’e 460 milyon dolar karşılığında satıldığı, firmanın geriye kalan yüzde 10'luk kısmına da TMSF el koydu. Yapılan çalışmalarda, eski şirket ortakları Z.D., T.D., A.D., S.D.’nin satıştan elde edilen gelirin büyük bir kısmını FETÖ’ye aktardığı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre aynı isimlerin yedi farklı şirkette daha ortaklığı görünüyor. Söz konusu yedi şirketin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından KHK’larla kapatılması dikkat çekiyor.

Mina Mimarlık’ın ortaklarından İ.A. ve M.A.’nın ise 25 Aralık operasyonunun ardından FETÖ’ye ait Bank Asya’da katılım hesabı açtıkları belirlendi. Mimarlık şirketinin bir ortağının, daha önce TUSKON soruşturmasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 

Etiketler: fetö, viko

 

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