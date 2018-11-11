4.celp E Devlet askerlik yeri sorgulama 2018! Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı?

4.celp E Devlet askerlik yeri sorgulama 4.celp 2018! Bedelli askerlik 4. celp dönemi açıklandı mı? Bedelli askerlikte 4. celp döneminin açıklanması bekleniyor. Asker adayları 4. celp döneminin belli olmasının ardından detaylar, Milli Savunma Bakanlığı Asker alma sekmesi ve E-Devlet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, Bedelli askerlik 4. celp dönemi ne zaman açıklanacak?e devlet askerlik yeri sorgulama için ne yapmalıyız? İşte detaylar...Bedelli askerlik 4. celp dönemi için asker adaylarında heyecan başladı. Bedelli askerlik yerleri öğrenmek isteyen adaylar 4. celp dönemi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak gibi soruların yanıtını arıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan bedelli askerlik 4. celp dönemi için açıklama geldi.

4. CELP DÖNEMİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Hulusi Akar, bedelli askerlik 4.celp dönemi için, ''Bu ayın sonunda, en geç Aralık ayının başında bunlar tamamen açıklanacak. Önemli bir husus da müracaatlarını yaparak ödemelerini tamamlayan vatandaşlarımızın askerlik şubelerinde işlemlerinin yürütülmesine devam edilmektedir. Ona göre gençlerimizin ellerini çabuk tutuk işlemlerini yapmalarını bekliyoruz. Bunun yanı sıra yeni askerlik sistemine yönelik çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor." dedi

ASKERLİK YERİ E DEVLET SORGULAMA!

E devlet askerlik yeri sorgulama için ne yapmalıyız? İşte detaylar...Askerlik yerinizi e- Devlet'ten öğrenebilirsiniz.

"Bedelliyle ilgili 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladı”

Bedelli askerlikle ilgili ise son müracaat tarihi olan 3 Kasım 2018 itibariyle 633 bin 844 kişi başvurusunu tamamladığı açıklandı.