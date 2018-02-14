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5 ayrı yerden çaldığı malzemeleri metruk binada depoladı

Aydın ve İzmir’de meydana gelen beş ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olarak jandarma tarafından yakalanan şüphelinin çaldığı eşyaları metruk bir binada depoladığı ortaya çıktı.

5 ayrı yerden çaldığı malzemeleri metruk binada depoladı

14 Şubat 2018 08:46

Edinilen bilgiye göre; Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince hırsızlık olayları hakkında yapılan araştırmalar neticesinde bahse konu olayların Reiskoy Mahallesi’nde yaşayan R.E. isimli şüpheli tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği bilgisine ulaşıldı.

Çalınan eşyaların bulunması için şüpheli R.E’nin evinde ve evinin karşısında bulunan metruk binada yapılan aramada şüphelinin evinde 50 adet tabanca fişeği, evin karşısında bulunan metruk ev içerisinde ise Koçarlı ilçesinden çalıntı kaydı bulunan av tüfeği, İzmir’in Selçuk ilçesinden çalınan Tuğrul Cırban’a ait motosiklet, Germencik’in Üzümlü Mahallesi’nden Mustafa Başar’a ait elektrikli bileme makinesi ve 20 adet av fişeği ile Germencik’in Mursallı Mahallesi'nden Tayfun Altın Çınar'a ait bağ evinde çalınan ot biçme makinesi ele geçirildi.
Olay yeri inceleme timi tarafından ele geçen eşyalar üzerinde yapılan incelemede yedi adet parmak izi tespit edildi. Şüpheli R.E’den alınan parmak izi ile çalıntı eşyalar üzerinde bulunan izler incelenmek üzere kriminale gönderildi. Şüpheli serbest bırakılırken, soruşturmanın kriminalden gelecek rapor sonucuna göre seyredeceği kaydedildi. 

Mehmet Barlas
 

 

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