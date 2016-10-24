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5 gündür kayıp bekçi kuyuda aranıyor

Gaziantep’te 5 gündür kayıp bekçi için jandarma ekipleri ve köylüler seferber oldu. Kuyu çevresinde bulunan kan izleri çemberi daralttı.

5 gündür kayıp bekçi kuyuda aranıyor

24 Ekim 2016 12:52

Olay, geçtiğimiz hafta Şahinbey ilçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinde bekçilik yapan 62 yaşındaki Ali Öztürk, 5 gün önce bekçilik yaptığı bağ evinde kayboldu. Gaziantep merkezde yaşayan yakınlarının ulaşamadığı Öztürk için köylüler seferber olarak jandarma ekipleri ile birlikte arama çalışmalarına katıldı. Yaşlı adamın çalıştığı bağ evine yaklaşık 5 kilometre mesafede olan bir su kuyusunun çevresinde kan izlerine rastlanması sonucu arama tarama çalışmalarının bulunduğu çember daralmaya başladı.

Jandarma ekipleri iş makineleri yardımı ile su kuyusunun çevresinde kazı çalışmaları başlatırken, olay günü bölgede görülen bir aracın ise izine ulaşmaya çalışılıyor.

"Kendi halinde zararsız bir adamdı"
Öte yandan, Ali Öztürk'ün bekçilik yaptığı bağ evinin çevresinde yaşayan vatandaşlar ise, 7 çocuk babası yaşlı adamın zararsız, kimseye dokunmayan bir adam olduğunu söylediler.
Bahçe duvarlarında ve ağaçlarda kan örneklerine rastlanan bağ evi ve çevresinde arama tarama çalışmaları sürüyor.
 

Mehmet Bulut - Orhan Erkılıç
 


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