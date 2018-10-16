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5 il için toz taşınımı uyarısı devam ediyor

5 il için toz taşınımı uyarısı devam ediyor
5 il için toz taşınımı uyarısı devam ediyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü dün etkili olan toz taşınımının bugünde Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da devam edeceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,"Bölgemizde havanın parçalı bulutlu, Malatya'nın güney kesimi ve Adıyaman'ın kuzey kesiminin bu akşam ve sabah saatlerinde Elazığ'ın batı kesiminin ise yarın sabah saatlerinde hafif lokal sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor" denildi.
Güney ve doğulu yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette rüzgarın eseceğini de bildiren merkez, bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini aktardı.  

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