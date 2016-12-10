Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, 5 kentte 26 kişi hakkında FETÖ bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyonun, Afyonkarahisar merkezli olarak Ankara, Uşak, Şanlıurfa ve Adıyaman’da yapıldığı belirtildi. Operasyonun ayrıca Afyonkarahisar il merkezinin yanı sıra İsçehisar, Sandıklı, Emirdağ ilçelerinde yapıldığı ifade edildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından 5 kentte, 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, operasyonlarda 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Öte yandan, haklarında yakalama kararı bulunan 6 kişinin ise yurt genelinde arandığı öğrenildi.