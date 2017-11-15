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5 liradan satılan hamsiye rağbet arttı

Samsun'da balıkçı tezgahlarda 5 liradan satılan hamsiye vatandaşın ilgisi yoğun.

5 liradan satılan hamsiye rağbet arttı

15 Kasım 2017 15:43

Hamsinin bol olmasından hem balıkçılar hem de vatandaşlar memnun. Kışın vazgeçilmez balıklarından olan hamsinin kilosu 5 liradan satılıyor. Fırsattan istifade eden vatandaşlar bol bol hamsi alıyor.

Çakmak: "Et, tavuk pahalı ama balık ucuz"

Balık sezonunun iyi geçtiğini belirten balıkçı Bülent Çakmak, "Hamsi 5-7 lira arası değişiyor. Hamsi bol. Et, tavuk pahalı ama balık ucuz. 1 kilo balık 2-3 kişiye yetiyor. Onun için vatandaş uygun fiyata hamsi yiyebilir. Hamsi bolluğu iki ay daha devam eder. Ondan sonra buzhane hamsisi başlar. Fırtınalar daha başlamadı o yüzden balık bol. Vatandaşlar bol bol yiyebilir. Diğer balıkların fiyatları da uygun. Mezgit 5 lira, barbun 5 lira, palamut 7 lira, çinekop 10 lira, somon, levrek, sargan 15 lira, çupra 20 lira, kalkan 60 lira" şeklinde konuştu.

Aydın: "Hamsiye ilgi yoğun"

Vatandaşın hamsiye ilgi gösterdiğini söyleyen balıkçı Kurtça Aydın, "Palamudun işi bitti. Şimdi hamsi başladı. Hamsi fiyatları şimdi uygun. Ortalama 5 liradan satılıyor. Vatandaşlar da hamsiye hayli ilgi gösteriyor. Fırtınalar düşene kadar hamsi bolluğu devam eder. Vatandaşlar yiyebildiği kadar hamsi yesin" diye konuştu.

Yılmaz: "Bol bol yiyoruz"

Hamsinin fiyatının uygun olduğunu belirten Özdemir Yılmaz, "Hamsi özellikle Karadenizliler için önemli bir balık. Hamsiyi severek tüketiyoruz. Fiyatı da bu aralar uygun. Bol bol yiyoruz. İnşallah bu bolluk devam eder" dedi.

Kenan Akyüz

Etiketler: hamsi, Samsun

 

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