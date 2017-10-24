5 maçtır galibiyete hasret olan Trabzonspor Kupa'da moral arıyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur ilk maçında Çorum Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak. Yarın saat 14.30'da 7 bin 400 kapasiteli Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadyumu'nda rakibiyle karşılaşacak olan bordo-mavililer, kupada moral arayacak. Süper Lig'de son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak yara sarmaya çalışacak.

Yönetim Kupa'ya önem veriyor

Süper Lig'de alınan başarısız sonuçların ardından bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'na büyük bir önem veriyor. Süper Lig'de istenen yerde olmayışı nedeniyle kupaya sarılan Trabzonspor, oynayacağı ilk maçta sahadan galibiyetle ayrılarak moralli başlamayı hedefliyor. Bu sezon mutlaka Avrupa'da olmayı arzulayan Karadeniz ekibi, ligde sıkıntılı günler geçirse de lig ve kupa olmak üzere iki yoldan şansını deneyecek.

Çalımbay forma giymeyenlere şans verecek

Trabzonspor'un yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın, Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Çorum Belediyespor ile deplasmanda oynanacak olan karşılaşmada fazla forma şansı bulamayan oyunculara şans vermesi bekleniyor. 6 gündür takımla birlikte çalışmalar yapan tecrübeli teknik adam takımdaki diğer oyuncuları da yakından görme fırsatı yakalayacak.

Kupada ikinci kez

Trabzonspor ile Çorum Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci kez karşılaşacaklar. 26 Ekim 2016'da iki takım arasında Çorum'da oynanan maçı bordo-mavililer 2-1 kazanarak rakibini kupanın dışına itmişti.

Gökmen Şahin

