5 terörist etkisiz hâle getirildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edildiği vurgulanarak, "Alınan anlık istihbarat ve keşif/gözetleme vasıtaları ile Irak kuzeyi Zap bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik 14 Kasım 2017’de icra edilen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 mağara ve muhabere/iletişim tesisleri imha edilmiştir" denildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.