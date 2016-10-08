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5 yıldızlı elma yüz güldürdü

Dünyaca ünlü Amasya elmasının bu yılki hasadında üreticinin yüzü güldü. Dalında geçen yıl 1,5 liradan satılan beş yıldızlı elma, bu yıl 3 liraya kadar alıcı buluyor. Lezzetiyle beğenilen bu elma tezgahlarda ve manavlarda ise kilosu 4 liradan satılıyor.

5 yıldızlı elma yüz güldürdü

08 Ekim 2016 09:34
5 yıldızlı elma yüz güldürdü - Tıkla İzle

Amasya merkeze bağlı Fındıklı Mahallesi mevkisindeki bahçesinde uzun yıllardır elma üretimi yapan 52 yaşındaki Mehmet Dedeoğlu, “Elma fiyatları çok iyi. Geçen yıllara oranla bu yıl hasadımız iyi oldu. Fiyatı ise her yıl 1 veya 1,5 liraya satarken, bul yıl 2,5 lira, 3 liraya kadar satabiliyoruz” dedi.

Birer yıl arayla ürün veren 25 yıllık ağaçlarından ortalama 250 kilo ürün aldığını, başta İstanbul, Ankara ve Samsun olmak üzere çok sayıda şehre ürün gönderdiklerini anlatan Dedeoğlu, ortasından yatay olarak kesilmesiyle belirgin halde görülen yıldızın Amasya elmasına özgü olduğunu söyledi.

Köylüleriyle birlikte erken saatlerden itibaren elma bahçelerine gelip gün boyunca kovalarla elma toplayan evli ve 3 çocuk annesi Sema Korkmaz, “Günlük 50 lira kazanıyorum. Yetiyor şükür olsun. Eşim de çalışıyor. İkimiz idare ediyoruz” diye konuştu.

Yol kenarındaki tezgahında elma satan 60 yaşındaki Sevgi Yönde, tezgahındaki elmalar arasında en pahalısı olan Amasya elmasının kilosu 4 liradan alıcı bulduğunu belirtti.

İstanbul’dan memleketi Malatya’ya giderken Amasya elması alan Mehmet Mutlu da, “Yıllardır alıyorum. Kütür kütür, sulu oluyor diye alıyorum” şeklinde konuştu.

Bir yüzü kırmızı diğer yüzü ise sarı ile yeşilimsi bir renk taşıyıp ince kabuklu ve hoş kokusu ile dikkat çeken Amasya elması, lezzetinin yanı sıra içerdiği zengin potasyum sayesinde kan basıncını düzenliyor, kolesterolü de düşürüyor.

Murat Çelik A. 

 


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