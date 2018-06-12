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50 bin Suriyeli bayram için gitti

Ramazan Bayramı için şu ana kadar 50 bin Suriyeli ülkesine giderken, geçişler yarın akşam sona erecek.

50 bin Suriyeli bayram için gitti

12 Haziran 2018 11:42

Kilis Valiliğinin izniyle Suriye'ye gitmek için online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, randevu günü ülkelerine gidiyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, AFAD tarafından kurulan çadırlarda geceden sıraya girerek sabah Suriye'ye geçiş yapıyor. Şu ana kadar 50 bin Suriyeli bayram için ülkesine giderken, geçişler yarın akşam sona erecek. 

Suriyeliler, 40 dereceyi aşan sıcak havada zor şartlara rağmen ülkelerine gitmenin mutluluğunu yaşıyor. Bayrama giden Suriyeliler yakınlarına hediyeler de götürüyor. Suriyeliler çoğunlukla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Çobanbey, Carablus, El Bab ile Afrin bölgelerine gidiyor. Babul Selam Sınır Kapısı üzerinden Halep’in Azez ilçesine geçen Suriyeliler, buradan diğer kentlere gidiyor.  

Mehmet Ali Dağ

 

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