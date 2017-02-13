Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde hastane ve kamu hizmetlerinde çalıştırılmak üzere 50 kişilik işçi alımı için Kahramanmaraş Necip Fazıl Kültür Merkezinde kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonrası isimleri açıklanmayan vatandaşlar ile yetkililer arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine giden polis, yaşanabilecek olayın önüne geçti.

Kuraya itiraz eden Fatma Demirci, “Benim oğlum işsiz. Belediyede çalışıyordu şirket iflas etti. Elbistan’da hiçbir şey yok. Aldığım bir emekli maaşı. Bizim başkanlarımız seçiyor kendi adamlarını alıyorlar, vatandaş geride kalıyor. Buraya 3 bin 645 kişi geldi. Yaşananlara çok üzülüyorum” dedi.

Adaletsiz bir seçim olduğunu iddia eden Yakup Demir ise, kura çekiminde yer alan başvuruların branşlara göre ayrılmadığını ifade ederek, kuranın yenilenmesini istediler.

Yetkililer, kuranın önümüzdeki günlerde yeniden çekileceğini bildirdi.

Çağrı Solak - Muhammet Özer