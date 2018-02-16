Diğer
Kategoriler

50 milyon liralık lüks yat görücüye çıkmaya hazır

Yaklaşık 50 milyon liralık lüks yat yarın Tuzla’da kapılarını açacak Uluslararası Boat Show Eurasia’da görücüye çıkarılacak.

50 milyon liralık lüks yat görücüye çıkmaya hazır

16 Şubat 2018 16:04

Denizcilik sektörünün merakla beklediği Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak. 17-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda 50 milyon euroluk fiyatıyla ‘Majesty 110’ görücüye çıkarılacak. 33,40 metrelik lüks yatta üç güverte ve altı adet kamara bulunuyor. İç dizaynı da son teknoloji ürünleriyle donatılan yatta 14 kişi aynı anda konaklayabiliyor. Teras katta bulunan jakuzi ise teknenin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Tekne iki adet bin 900 hp motoruyla 10 Knot hızda 75 litre yakıt tüketiyor.

“Her türlü lüks düşünülmüş durumda

Lüks yatla ilgili bilgi veren Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Karaduman, “Teknede 6 adet kamara bir adet master kabin var. Her odada kendine özel müzik sistemi, kendine özel giyinme odası ve banyosu var. Bu tekne 3 katlı, alt katta misafir odaları var. 14 kişiyi aynı anda misafir olarak ağırlayabiliyorsunuz. Üst kata teras tarafında jakuzisi var. Teknenin içerisinde bulunabilinecek her türlü lüks düşünülmüş durumda” dedi.

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, 17-25 Şubat tarihleri arasında Tuzla’da, Viaport Marina’da kurulan mega yapıda 800 milyon lira değerinde 276 tekneyi hem karada hem denizde sergileyecek.

Sektörün en büyüklerinin 2018 tasarımları ve modelleri ile yer aldığı Uluslar arası Boat Show Eurasia’da, 35 teknenin Dünya lansmanı yapılacak. 17 Şubat’ta kapılarını açacak olan Uluslararası Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı, 470 milyon TL değerinde 200’den fazla tekneyi karada, 330 milyon TL değerinde 76 tekneyi denizde sergileyeceği ‘Hem Karada Hem Denizde’ konseptiyle kapılarını açacak. 

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 13°C

  • İzmir

    İzmir 16°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç