50 milyon liralık lüks yat görücüye çıkmaya hazır

Denizcilik sektörünün merakla beklediği Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı yarın ziyaretçilerine kapılarını açacak. 17-25 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuarda 50 milyon euroluk fiyatıyla ‘Majesty 110’ görücüye çıkarılacak. 33,40 metrelik lüks yatta üç güverte ve altı adet kamara bulunuyor. İç dizaynı da son teknoloji ürünleriyle donatılan yatta 14 kişi aynı anda konaklayabiliyor. Teras katta bulunan jakuzi ise teknenin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Tekne iki adet bin 900 hp motoruyla 10 Knot hızda 75 litre yakıt tüketiyor.

“Her türlü lüks düşünülmüş durumda

Lüks yatla ilgili bilgi veren Via Fuarcılık Fuarlar Direktörü Dilek Karaduman, “Teknede 6 adet kamara bir adet master kabin var. Her odada kendine özel müzik sistemi, kendine özel giyinme odası ve banyosu var. Bu tekne 3 katlı, alt katta misafir odaları var. 14 kişiyi aynı anda misafir olarak ağırlayabiliyorsunuz. Üst kata teras tarafında jakuzisi var. Teknenin içerisinde bulunabilinecek her türlü lüks düşünülmüş durumda” dedi.

Uluslararası Boat Show Eurasia Fuarı, 17-25 Şubat tarihleri arasında Tuzla’da, Viaport Marina’da kurulan mega yapıda 800 milyon lira değerinde 276 tekneyi hem karada hem denizde sergileyecek.

Sektörün en büyüklerinin 2018 tasarımları ve modelleri ile yer aldığı Uluslar arası Boat Show Eurasia’da, 35 teknenin Dünya lansmanı yapılacak. 17 Şubat’ta kapılarını açacak olan Uluslararası Boat Show Eurasia Tuzla Fuarı, 470 milyon TL değerinde 200’den fazla tekneyi karada, 330 milyon TL değerinde 76 tekneyi denizde sergileyeceği ‘Hem Karada Hem Denizde’ konseptiyle kapılarını açacak.

Ali Canberk Özbuğutu - Fatih Gavuz