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50 öğrenci sudan zehirlendi, okullar tatil edildi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 50 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

50 öğrenci sudan zehirlendi, okullar tatil edildi

13 Ekim 2016 14:30

Önlem olarak Manavgat’ın merkez ve batı yakasındaki ilk-orta ve lise dengi okulların 1 günlüğüne tatil edildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Küçük Hasan İlköğretim Okulu’nda okuyan 50 öğrenci karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerin şebeke suyu içtikten sonra rahatsızlandığını belirtmeleri üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT (Antalya Su ve Atıksu İdaresi) Manavgat yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Manavgat genelini besleyen ana şebekede klor tankı patlaması nedeniyle içme suyuna aşırı miktarda klor karıştığı, rahatsızlıkların bundan kaynaklanmış olabileceği bildirildi. ASAT yetkilileri Manavgat genelinde vatandaşların ikinci bir duyuruya kadar şebeke suyunu içmemeleri gerektiğini duyurdu.

Öğrencilerin rahatsızlandığının duyulması üzerine veliler de hastanelere ve okula akın ederek çocuklarının durumunu öğrenmeye çalıştı. ASAT ve Sağlık Grup Başkanlığından gelen ekipler ile Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri Küçük Hasan İlköğretim Okulu ve çevresinde bulunan çeşmelerden tahlil için su numunesi alırken okul kantininden de numune alındı.

MERKEZ VE BATI YAKASINDAKİ OKULLAR TATİL

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir, Küçük Hasan İlköğretim Okulunda bazı öğrencilerin içme suyundan etkilenerek hastaneye kaldırılması üzerine Manavgat merkez ve batı yakasında bulunan ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini söyledi.

Çağlayan, Atatürk, Milli Egemenlik, Küçük Hasan İlköğretim Okullarının da aralarında bulunduğu Manavgat Irmağı’nın Antalya tarafında bulunan ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.


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