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500 kiloluk köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü

Antalya'da körfezde avlanan balıkçıların ağına yaklaşık 4 metre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığında köpekbalığı takıldı. Balıkçılar, Antalya Limanındaki mezat alanına getirdikleri balığı bir süre sergiledikten sonra bir otele sattı.

500 kiloluk köpekbalığı görenleri hayrete düşürdü

18 Ocak 2018 14:12

Antalya körfezinde dün sabaha karşı ava çıkan balıkçılar ağları çektiklerinde diğer balıkların arasındaki köpekbalığını görünce şaşkına döndü. Tekneye çekilen köpekbalığı limana getirilip karaya çıkartıldı. Sabah mezatta bir süre sergilenen köpekbalığının bir otele satıldığı bildirildi.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, körfezde zaman zaman ağlarına farklı cinslerde köpekbalığı takıldığını ama bunun çok sık yaşanmadığını belirterek "Bu sabah yakalanan balık öyle büyüktü ki, normalde asıp sergiler fotoğrafını çekeriz ama bunu kaldırıp asamadık bile. Olduğu haliyle bir otele kilogramı 3 TL'den satıldı" dedi.

Etiketler: köpekbalığı

 

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