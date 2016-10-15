Merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen dev operasyonda 500 polis bar, pavyon, içkili restoran gibi mekanlara girdi. Tüm işlemler bitene kadar mekanlardan çıkışlara müsaade etmeyen ekipler işletmecilere, çalışanlara ve tüm müşterilere kimlik sorgusu ve üst araması yaptı. Ayrıca bazı polislerde mekanların içini didik didik aradı. Yapılan operasyonların sonucunda toplamda 640 şahsın kimlik sorgusu yapıldı, aranması bulunan 7 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Usulsüzlüklere yönelik yapılan incelemelerde ise, 1 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı, 1 iş yerinin kapanma saatlerine riayet etmediği, 1 iş yerinde canlı müzik ve TAPDK belgesinin olmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Çalışanların sigortalı olup olmadığını da inceleyen ekipler toplamda 14 çalışanın sigortasız ve kimlik bildirim evrakı olmadan çalıştığı tespit edildi.

Enver Fatih Tıkır



