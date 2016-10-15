Diğer
Kategoriler

500 polisle dev huzur operasyonu

Bursa'da polis, çok sayıda alkollü mekana eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda çok sayıda suç unsuru ve usulsüzlük tespit edildi.

500 polisle dev huzur operasyonu

15 Ekim 2016 09:21

Merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde gerçekleştirilen dev operasyonda 500 polis bar, pavyon, içkili restoran gibi mekanlara girdi. Tüm işlemler bitene kadar mekanlardan çıkışlara müsaade etmeyen ekipler işletmecilere, çalışanlara ve tüm müşterilere kimlik sorgusu ve üst araması yaptı. Ayrıca bazı polislerde mekanların içini didik didik aradı. Yapılan operasyonların sonucunda toplamda 640 şahsın kimlik sorgusu yapıldı, aranması bulunan 7 şahıs gözaltına alındı ve 1 adet tabanca, 1 adet pompalı av tüfeği, 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Usulsüzlüklere yönelik yapılan incelemelerde ise, 1 iş yerinin ruhsatsız çalıştığı, 1 iş yerinin kapanma saatlerine riayet etmediği, 1 iş yerinde canlı müzik ve TAPDK belgesinin olmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Çalışanların sigortalı olup olmadığını da inceleyen ekipler toplamda 14 çalışanın sigortasız ve kimlik bildirim evrakı olmadan çalıştığı tespit edildi.

Enver Fatih Tıkır 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!