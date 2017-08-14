500 yıldır tuz üretiyorlar

Kozluk ilçesi Tuzlagözü ve Derince köylerinde 500 yıldır tuz üretiliyor. Köylüler, 7’den 70’e, atalarının kendilerine miras bıraktığı mesleği sürdürüp, hayatlarını idame ettirebilmek için tuz üretiminde çalışıyor. Göletlerde üretilen tuzlar, çuvallara doldurularak, bölgede birçok il ve ilçesine gönderiliyor.

“Bölgenin bütün illerine satıyoruz”

Tuzlagözü bölgesinde uzun yıllardan beri kaya tuzunu yaptıklarını anlatan Mehmet Sezgin, “500 yıldan beri burada tuz üretimi yapılıyor. Ben de kendimi bildim bileli tuz yapıyorum. Birbirimizden öğrenerek başladık. Buradaki su kuyularının tuzlu olması nedeniyle kuyulardan çıkarıp oluşturulan havuzlara dolduruyoruz. Burada 10 veya 11 gün güneşte kalıyor. Su buharlaştıkça tuz oluyor. Daha sonra bu tuzu toplayıp torbaya koyuyoruz. Batman, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Siirt yani Güneydoğu’nun bütün illerine satıyoruz” dedi.

Kaya tuzunun doğal olması nedeniyle sofralarda tüketildiğini anlatan Yılmaz Sezgin ise “Bu tuzu vatandaşlar doğal olduğu için sofralarda da kullanıyor. Çünkü daha sağlıklı ve daha doğalken damak tadı da çok daha farklıdır. Kuyulardan çektiğimiz tuzlu su, birkaç gün dinlendirdikten sonra arıtılır ve havuza atılır. Havuzlarda buharlaşıp suyu uçuyor tuzu yerinde kalıyor. Buna doğal kaynak tuzu denilir. Bu tuzun özelliği turşu, peynir ve salamura özellikleri ile hayvancılıkta özellikle kullanılıyor” diye konuştu.

Sevban Sevkal - Mehmet Şükrü Yıldırım