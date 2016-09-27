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54 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan 54 yaşındaki Rukiye Ay’dan 2 gündür haber alınamıyor.

54 yaşındaki kadın 2 gündür kayıp

27 Eylül 2016 20:26

Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi Mutluseki mevkiinde eşiyle birlikte yaşayan Rukiye Ay, Pazartesi günü sabah saat 08.00 sıralarında eşinin kahvaltısını hazırladıktan sonra evden çıktı. Yanına cüzdan ve telefon almayan Rukiye Ay’dan 2 gün boyunca haber alınamadı. Annelerini gidebileceği her yerde aramalarına rağmen bulamayan çocukları ve yakınları Jandarmaya başvurdu. Rukiye Ay’ın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç kullandığı bildirildi.

Rukiye Ay’ın çocukları, annelerini gören ve yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polise bildirmelerini istediler. 

Arif Kaplan
ANTALYA 


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