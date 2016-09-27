Edinilen bilgiye göre, Çeltikçi Mahallesi Mutluseki mevkiinde eşiyle birlikte yaşayan Rukiye Ay, Pazartesi günü sabah saat 08.00 sıralarında eşinin kahvaltısını hazırladıktan sonra evden çıktı. Yanına cüzdan ve telefon almayan Rukiye Ay’dan 2 gün boyunca haber alınamadı. Annelerini gidebileceği her yerde aramalarına rağmen bulamayan çocukları ve yakınları Jandarmaya başvurdu. Rukiye Ay’ın psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve ilaç kullandığı bildirildi.

Rukiye Ay’ın çocukları, annelerini gören ve yerini bilenlerin en yakın jandarma veya polise bildirmelerini istediler.

Arif Kaplan

ANTALYA