Diğer
Kategoriler

55 memur görevine iade edildi

Manisa’da 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında açığa alınan ve haklarındaki idari ve adli soruşturması tamamlanarak FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilen 55 kamu görevlisi, görevlerine iade edildi.

55 memur görevine iade edildi

11 Ekim 2016 18:21

Manisa Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından haklarında idari ve adli işlem yapılan kamu personeli sayısını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, KHK ve HSYK kararlarıyla Manisa’da bin 446 kamu personeli memuriyetten ihraç edilirken, 83 ayrı kamu kurum ve kuruluşundan 999 kamu personeli de açığa alındı. 376 kamu personelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiği Manisa’da, 84 memurun da gözaltındaki sorgusunun devam ettiği açıklandı. Mahkemeye çıkarılan 229 kamu personelinin adli kontrol şartıyla, 55’inin de serbest kaldığı öğrenilirken, 8 kamu görevlisinin başka illere teslim edildiği, 36 sözleşmeli personelin de sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı. 82 kamu personeli hakkındaki idari soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

FETÖ ile bir bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakılan 55 kamu görevlisi, görevlerine iade edildi.

Etiketler: görev, iade, memur


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gezinomi Hergün Tatil Olsa...
Gezinomi: Hergün Tatil Olsa...
www.gezinomi.com
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!