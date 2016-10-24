Edinilen bilgiye göre, Geçitaltı köyündeki okulda yemek sonrası mide bulantısı ve kusma şikayeti sonrası 57 öğrenci Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köy servisleri ile Kozluk Devlet Hastanesi acil servisinde kontrolden geçirilen öğrencilere serum tedavisi uygulandı. Acil serviste yataklar yetersiz kalınca, öğrenciler müşahede odalarındaki yataklara alındı. Öğrenci velileri geçen sene de okulda dağıtılan yemekleri yiyen öğrencilerin aynı sıkıntıyı çektiğini ve hastanelik olduklarını iddia etti.

Okullarda dağıtımı yapılan yemeğin yemek şirketi tarafından dağıtıldığı ve her öğün numune alındığını açıklayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, numuneleri tahlile gönderdiklerini, bir sıkıntı çıkması halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirdiler.