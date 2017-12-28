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57 yaşında hafız oldu

Manisa’nın Demirci ilçesinde görevli imam hatibi 57 yaşında hafız oldu.

57 yaşında hafız oldu

28 Aralık 2017 21:47

 Demirci Merkez Şeyh-i İlahi Camii İmam-Hatibi Zeki Çötel 57 yaşında hafız oldu. Çötel, “Diyanet İşleri Başkanlığının uzun süreli yurt dışı görevlisi olarak Almanya'ya gittiğim dönemde görevimin son yılında hafızlığa başlayıp ezberlediğim sayfaları eşime dinleterek hafızlığını tamamlayarak Türkiye'ye döndüm. 2017 yılının Ramazan ayında göreve başladığım Demirci Merkez Şeyh-i İlahi Camii’nde ezbere mukabele okudum. Görevli bir meslektaşıma hafızlığını beş kez dinletip tekrar ederek pekiştirdim. 2017 yılının Temmuz ayındaki Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan hafızlık tespit sınavına müracaat ettim. İzmir’de girdiğim sınavda başarılı olarak hafızlık belgesini almaya hak kazandım.” dedi. Okumanın yaşı olmadığını ifade eden Çötel, "İnsan isterse her şeyi başarabilir” diye konuştu. 

Kamil Akyol
 

 

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