5'inci gılead proje destek programı ödülleri sahiplerini buldu

Gilead Sciences Türkiye’nin 'Yenilikçi Fikirler Yenilenen Hayatlar' mottosuyla başlattığı Proje Destek Programı kapsamında verilen ödüller bu yıl 5’inci kez sahiplerini buldu. Gilead Proje Destek Programı’nda bu yıl destek almaya hak kazanan projeler, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Başvuruların bağımsız jüri tarafından değerlendirildiği program çerçevesinde Gilead Sciences Türkiye, bu yıl 6 bilimsel projeye 200 bin lira, 2 sosyal projeye 100 bin lira olmak üzere toplam 300 bin liralık destek sağlayacak. Gilead Türkiye Proje Destek Programı, ilk oluşturulduğu 2013 yılından bugüne HIV, viral hepatit, hematoloji ve sistemik mantar enfeksiyonu gibi hastalıklar alanlarında toplam 30’un üzerinde projeye destek verdi. Böylece bugüne kadar verilen destek miktarı da 1.5 milyon lirayı aştı.

Gilead Türkiye Proje Destek Programı kapsamında bu yıl verilecek ödüllerin açıklandığı basın toplantısında konuşan Gilead Sciences Türkiye Medikal Direktörü Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı, bu yıl 5’incisi verilen ödülleri kazanan proje sahiplerini kutladı. Dr. Özçağlı, şöyle konuştu: "Gilead Sciences, 30 yıldır HIV/AIDS, Hepatik B, Hepatit C, kardiyovasküler, hematoloji ve onkoloji alanları için yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanarak bu hastalıkların ölümcül bir hastalık olmaktan çıkıp, yönetilebilir hastalıklara dönüştürülmesi yolundaki çabalara yardımcı oluyor. Bu ödül programıyla da; HIV, Hepatit B, Hepatit C, sistemik mantar enfeksiyonları ve NASH tedavi alanlarında hastalıkların taranmasını, teşhis edilmesini ve uygun tedavilere ulaşılmasını iyileştirmeye yönelik en iyi uygulamaların ve yeni fikirlerin geliştirilmesini, keşfedilmesini ve yayılmasını sağlayacak bilimsel veya sosyal sorumluluk projelerine destek olmayı amaçlıyoruz".

Gilead Proje Destek Programı’ndan destek almaya hak kazananların açıklandığı toplantıda ayrıca desteklenecek proje sahiplerine tebrik, jüri üyelerine de teşekkür plaketi sunuldu. Bilimsel Projeler Jüri Başkanı Prof. Dr. Cihan Yurdaydın’a ve Sosyal Projeler Jürisi adına Jüri Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Narlı’ya teşekkür plaketleri, Gilead Sciences Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin tarafından verildi.

Desteklenmeye hak kazanan projeler

Bilimsel Projeler Dalında:

Kan kanseri olan hastalarda sistemik mantar enfeksiyonu gelişimine genetik yatkınlık araştırması: Ayşe Kalkancı, Işıl Fidan, Esra Tuğ, Zübeyde Nur Özkurt, Zeynep Arzu Yeğin, Özlem Güzel Tunçcan, Elif Ayça Ünal, Zeynep Koç (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Alkole bağlı olmayan karaciğer hastalığının genetik altyapı araştırması: Fatih Eren, Türk Karaciğer Vakfı (Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi)

HIV’in vücuda yerleşmesini engelleyici yeni bir tedavi yöntemi araştırması: Umut Şahin, Fehmi Tabak, Bilgül Mete, HIV Enfeksiyonu Derneği (HIVEND) (Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi)

Türkiye’de HIV’le enfekte kişi sayısı modellemesi: Serhat Ünal, HIV/AIDS Korunma ve Eğitim Derneği (HAKED) (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

Vitamin D’nin alkol dışı karaciğer yağlanması hastalığının altyapısı ve kliniğiyle ilişkisi araştırması: Fatih Eren, Beyza Akcan, Berk Türk, Mert Arıç, Sami Can Saral, Burak Şahin (Türk Karaciğer Vakfı, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi)

Kronik Hepatit C’nin kür tedavilerinde başarısızlığın moleküler tanısı: Murat Sayan, Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) (Kocaeli Üniversitesi)

Sosyal Projeler Dalında:

Tüm Bireyler için HIV Enfeksiyonu Video Eğitim Modülleri (Pozitif Yaşam Derneği)

Yerel Yönetimlerin HIV Testi ve Danışmanlığı Hizmet Kapasitelerinin Güçlendirilmesi (Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği)

