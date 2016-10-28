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6 araç birbirine girdi

Kayseri’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde maddi hasar meydana geldi.

6 araç birbirine girdi

28 Ekim 2016 14:23

Kayseri’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi Büyükşehir Belediyesi önü alt geçit çıkışında meydana gelen trafik kazasında 35 MDR 48, 38 VZ 715, 38 HB 013, 38 AF 041, 38 ZV 049 ve 38 BT 275 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından polis ekipleri trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlarken, kaza yerinde de inceleme yaptı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

 Turan Bulut 
KAYSERİ


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