Kayseri’de 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi Büyükşehir Belediyesi önü alt geçit çıkışında meydana gelen trafik kazasında 35 MDR 48, 38 VZ 715, 38 HB 013, 38 AF 041, 38 ZV 049 ve 38 BT 275 plakalı otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından polis ekipleri trafiğin kontrollü olarak akmasını sağlarken, kaza yerinde de inceleme yaptı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Turan Bulut

KAYSERİ