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6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

Eskişehir'de boşanmak üzere olduğu 6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan şahıs tutuklandı.

6 haftalık hamile eşini 10 yerinden bıçaklayan koca tutuklandı

24 Ekim 2017 12:15

Olay, Çankaya Mahallesi Şehit Subutay Alkan Caddesi'nde bir evde akşam saatlerinde yaşandı. 6 haftalık hamile Gizem Y. (20) ile eşi Cihat Y., boşanma konusundan dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile boşanmak isteyen eşini 10 yerinden bıçaklayan Cihat Y., olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan 6 haftalık hamile kadın, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Olayın ardından kaçan Cihat Y., yakalanarak gözaltına alındı. Cihat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 

 

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