6 Nisan’da başlıyor! 261 milyon TL ödenecek

Ödemeleri 6-20 Nisan arasında yapılacak

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu yaptığı açıklamada, fındık üreticilerine destek amacıyla 9 yıldır yapılan alan bazlı gelir desteği ödemelerinin 06 Nisan 2018 tarihinde başlayacağını ve 20 Nisan 2018’de son ödemenin gerçekleşeceğini belirtti. Alan bazlı gelir desteği ödemesinin fındık üreticilerinin TC kimlik numaralarının son hanelerine göre ödeneceğini belirten AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, ödemelerin üç grup halinde yapılacağını kaydetti.

Metin Gündoğdu, “Bu sene 115 bin fındık üreticisi alan bazlı gelir desteği ödemesinden faydalanacak. Ödemeler TC kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacak. Buna göre kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler 6 Nisan, 4 ve 6 ile bitenler 13 Nisan, 8 ile bitenler ise 20 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar. Kimlik numarası 0 ve 2 ile biten üreticilerimiz, destek paralarını 6 Nisan 2018’de saat 18.00’den itibaren Ziraat Bankalarından alabilirler" şeklinde konuştu.

Alan bazlı gelir ödemelerinin tüm Ordu ekonomisini olumlu yönde etkilediğini vurgulayan Gündoğdu, "Dekar başına 170 TL olarak verilen destek kapsamında Ordu'daki üreticilere 261 milyon TL ödenecek. Şehirdeki nakit döngüsü hızlanacak ve fındık üreticisi olsun ya da olmasın herkes bu ödemelerden faydalanacak” diye konuştu.

Metin Akyürek