Ordu’nun Mesudiye İlçesi ile Sivas Koyulhisar sınır hattında arama-tarama faaliyeti yürütürken girdikleri çatışmada 6 PKK’lı teröristi etkisiz hale getiren Gölköy Jandarma Komando Bölüğüne ait askerlerin ilçeye geri dönüşlerinde kurban kesilerek ve dualarla karşılandı. Gölköy Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ve yüzlerce Gölköylü kahraman askerleri Mesudiye-Gölköy sınırı Karadere mevkiinde karşıladı. Burada kurban kesilmesi ve duaların edilmesinin ardından konvoyla ilçe merkezine giren askerlere vatandaşlar uzun süre tezahüratta bulundu.

Metin Akyürek