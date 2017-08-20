6 yaşında 3 bin 756 metreye tırmandı

Niğde’nin Çukurbağ köyünde yaşayan ve yıllardır tırmanış yapan Zeynep Tantekin İnce ve Recep İnce’nin anaokuluna giden çocukları Pelin, anne babasının izinden giderek dağcı olmaya karar verdi. Pelin, yerli ve yabancı dağcıların gözdesi olan Demirkazık Dağı’nda 3756 metre yükseklikteki zirveye ulaştı. Zirvede bulunan deftere annesi ile babasının arasında kendi resmini çizdi.

5 buçuk saatlik yürüme ve tırmanmayla Demirkazık zirvesine ayak basan Pelin, en büyük hayalinin Afrika kıtasının zirvesi olan Kilimanjaro Dağı’na tırmanmak olduğunu söyledi. Pelin, "Tırmanış kolaydı. Hiç korkmadım. Zirveye çıktığımda manzara güzeldi. Kuş gibi hissettim kendimi. Annemle babamla beraber tekrar tırmanış yapmak istiyorum. En büyük hayalim zebraların olduğu yer Kilimanjaro Dağı’na gitmek istiyorum" dedi.

"ÇOCUĞUMUN DAĞLARI VE SPORU SEVMESİNİ İSTİYORUM"

Kızıyla beraber tırmanışın çok keyifli geçtiğini dile getiren anne Zeynep duygularını şöyle aktardı: "Anne olarak hiç tedirgin olmadım. 3 yaşından beri bizimle her yere geliyor. Biz daha çok kaya tırmanışı yapıyoruz. Çocuğumun dağları, sporu sevmesini istiyoruz. Bilinç olsun istiyoruz. Doğayı koruma, sevme, anlama bir dağın ruhunu anlamasını istiyoruz."

"DAĞLARDAN İNMEYEN ÇİFT OLARAK, KIZIMIZIN DA DAĞLARI SEVMESİNİ İSTİYORUM"

Zirvede bulunan anı defterine ailesinin resmini çizen Pelin’in profesyonel dağcı babası Recep İnce, Pelin’in hiç zorluk çekmediğini ve kendilerinin büyük heyecan yaşadığını belirtti. Baba İnce tırmanışı şu sözlerle anlattı:

"Baktık Pelin’e güzel yürüyor, hiçbir problem çıkarmıyor. Bazı yerlerde elinden tuttuk, bazı yerlerde iple tırmandı. Kendi başına sorun yaşamadan tırmanış yaptı. 2900 metreden 3756 metreye çıktık ve yaklaşık 5 buçuk saat sürdü. Pelin çok fazla bir şey anlamadı ama biz çok heyecanlıydık. Onun performansını görünce biz çok daha gururlandık. Çünkü 6 yaşında pek ne olduğunu anlamadı. 6 yaşında zirve defterine anısını çizdi büyüyünce ne yaptığını anlayacak. ’Ben 6 yaşında zirveye tırmanmışım’ diyecek. Dağlardan inmeyen bir çift olduğumuz ve Pelin’i de bırakacak kimsemiz olmadığı için bizimle tırmanış yaptı. Çok teknik tırmanış olmadığı sürece Pelin’i yanımızda tırmandıracağız. ’Çocuğu çektiniz mi? Kucağınızda mı götürdünüz’ gibi sorular geliyor. Çocuk kendisi yürüyor. Teknik olarak bazı güvenlik önlemlerini alıyoruz, ip kullanmamız gereken yerlerde ip kullanıyoruz, yolda yürür gibi tırmandı. Çok zorluk çıkarmadı bize, hiç korku yaşamadık. Zaten korkan bir çocuğu bir yere götüremezsiniz."

"DAĞCILARA ÖRNEK OLDU"

Küçük Pelin’in bütün çocuklara örnek olmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Dağcılık Niğde İl Temsilcisi Şahap Eryılmaz ise, "Bilinen resmi kayıt olarak ilk Pelin’in tırmanışıdır. Pelin’i Demirkazık gibi bir zirveye çıktığı için kutluyoruz. Bizim için çok önemli bir konu. Çocukların da tırmanışları gerçekleştirebileceğini, böyle güzel başarılar olacağını gösterdi bize. Umarım tüm çocuklarımıza örnek olur" diye konuştu.

Tırmanışta aile ile birlikte yerel dağcı Hikmet İçel de tırmanışa katıldı.

Yasin Esen