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6 yaşında resim sergisi açtı

İzmir’de henüz anasınıfına giden 6 yaşındaki İdil İlkyaz Engin, yaptığı resimleri kişisel sergisinde toplayarak sanatseverlerin beğenisine sundu.

6 yaşında resim sergisi açtı

23 Ocak 2017 16:41

TED İzmir Koleji anasınıfında öğrenim gören henüz 6 yaşındaki İdil İlkyaz Engin, ilk kişisel resim sergisini açtı. 2 yıldır resim kursuna giden ve en sevdiği etkinlik sorulduğunda ilk sıraya daima resmi koyan minik İdil, yaşarken mutlu olduğu anları resmetmenin yanı sıra eserlerinde hayal gücünü de yansıtıyor.

Okulunda haftada 4 saat görsel sanat ve seramik eğitimi alan küçük ressam, konu sınırlaması olmadan ona ilham olan her konuda resimler yapıyor. Ağırlıklı olarak yağlı pastel boya kullanan İdil İlkyaz Engin, resim kursunda yaptığı çalışmaları farklı branşlarda da yapmaya devam ediyor.

Etiketler: 6 yaşındaki İdil İlkyaz Engin, İzmir, resim sergisi


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