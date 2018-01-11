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60 yıldır görmeyen gözü görmeye başladı

Adana'da, çocukken geçirdiği bir kaza sonucu sağ gözü görme yetisini kaybeden hasta 60 yıl sonra görmeye başladı.

60 yıldır görmeyen gözü görmeye başladı

11 Ocak 2018 12:15

Henüz 2 yaşındayken gözüne bilinmeyen bir cismin batması sonucu sağ gözünün görme yetisini kaybeden Mustafa A. eşini muayene için getirdiği Özel Adana Ortadoğu Hastanesi’nde Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Asım Kayıklık’ın dikkati sayesinde tekrar görmeye başladı.

Op. Dr. Asım Kayıklık, hastanın sağ gözündeki anormalliği fark ettiğini belirterek, “Mustafa amcamıza gittiği tüm sağlık kuruluşlarında bir daha göremezsin denilmiş. Hatta askerlik görevini bile böyle yerine getirmiş. Eşine refakat etmek için hastanemize geldi. Kendisini muayene teklifimi kabul etti ve yaptığımız muayene sonucu gözünün tekrar görebileceğini anladık” dedi.

Op. Dr. Kayıklık, hastanın gittiği başka bir sağlık kuruluşunda da kendisine sağ gözünü zaten kaybettiğini, sağlam olan sol gözünü tedavi edelim denildiğini ifade ederek, “Hastamızı muayene sonucu travmatik katarakt + korneal lökom + pupiller sineşi tanısının ardından, travmatik katarakt cerrahisi operasyonu uyguladık. Hastamız ameliyattan 6 gün sonra sağ gözü yüzde 80 görmeye başladı, zaman ilerledikçe görmesi yüzde 90’ları geçecek” dedi.

Mustafa A. ise duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Doktorumuz Asım beyden Allah razı olsun. Gittiğim her yerde sağ gözün kör artık göremezsin dediler. Eşimi muayene için getirdim, doktorumuz sağolsun çok ilgilendi 62 yaşında sanki yeniden doğdum. Doktorumuz Asım Kayıklık ve Ortadoğu Hastanemize teşekkür ediyorum” dedi. 

 

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