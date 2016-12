Ekonomi Koordinasyon Kurulunda alınan kararlara ilişkin açıklamada bulunan Müezzinoğlu, "Yaklaşık 600 bin istihdama önümüzdeki yıl bakanlık olarak destek vereceğiz. Burada, üniversite öğrencilerimize, 600 bin gencimize veya işsizimize istihdam alanlarımızı genişletiyoruz, desteklerini veriyoruz. 1 milyon 200 bin lise ve üniversite öğrencisine, staj veya çıraklık dönemlerinde asgari 130 ila 260 lira arasında aylık harçlıkları vererek de milyonlarca gencimizi çıraklığa eğitime, mesleğini kazanmasına destek verecek ve bu ülkenin yarınlarına onların daha aktif katılımlarına destek olmuş olacağız. Bu ülke geleceği aydınlık bir ülke, bu millet büyük bir millet. Her yaşta 1 milyon 250 bin genci olan bir ülkeyiz. 5 yaşlık dilimde 6 milyondan fazla genç, üretken, geleceğe güçlü yürüyen genci olan bir ülkeyiz. Onlara daha güzel bir Türkiye zemini hazırlamak da bizim görevimizdir" dedi.

MİLLETİN ENSESİNDE BOZA PİŞİRMEK İSTEYENLERE HAYIR DEDİK

AK Parti kurulurken Türkiye ve Dünyaya 3 mesaj verildiğini belirten Müezzinoğlu, "Bunlardan birincisi AK Parti milletin partisidir. Kurulduğumuz günden bugüne hep merkeze milletimizi aldık. Milletin partisi olmayı kendimize şiar edindik. Milletimizin yarınlarını bugünden daha iyi yapabilmek adına kurulduğumuz günden bugüne hem milletimiz dedik, ülkemiz dedik. Ülkemizin ve milletimizin yarınları dedik. Dolayısıyla birinci ayağımız milletimiz. İkincisi bu siyasi yolculuğa çıkarken milletimizin yarınlarına kendimizi inanarak, milletimize güvenerek çıktık dedik. Dolayısıyla güvendiğimiz adres millettir ve hep millete sırtımızı dayayarak bugünlere geldik.Milletin dışında herhangi bir adrese asla yaslanmadık. Belirli güç odaklarına asla dayanmadık. Sermayesiydi, medyasıydı, şuradaki güç odağıydı, şuydu buydu demedik en büyük güç millettir dedik. Milletle bu yola çıktık, milletle beraber bu yolcuğu yaptık. Üçüncü temel cümlemiz de Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedik ve Allah'a şükürler olsun ki Türkiye'deki hiç bir şeyin eskisi gibi olmamasıyla ilgili elimizden geleni yaptık. Milletin ensesinde boza pişirmek isteyenlere hayır dedik. Milletin ümüğünü sıkıp da onun yarınlarını karartmaya çalışanlara hayır, AK Parti olduğu sürece milletin ümüğüne dokunamazsın dedik. Milletin hak ve hukukunu koruyarak bugünlere geldik" diye konuştu.

ÇUKUR KAZANLARI ÇUKURA GÖMDÜK

Türkiye'de çok tuzaklar, oyunlar oynandığını, çukurların kazıldığını belirten Müezzinoğlu, " Ancak milletle beraber onları kazdıkları çukurlara gömdük ve gömmeye devam ediyoruz. Gezi olaylarından başlayan, 17-25 Aralık hain tuzakları aşarak, sonra da 15 Temmuz o hain darbe girişimine geldiğimiz gece de milletinin her ferdiyle, milletin kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla, engellisiyle, 'vatanım, bayrağım, milletim' diyen geleceğe umutla, güvenle bakmak isteyen milletin dik duruşuyla o hainlere de her türlü dersi verdik, o dersi almamış olanlarda bilsin ki daha ağır dersleri vermeye hazırız" açıklamasında bulundu.

BUNLARI YAŞAYAN BAŞKA ÜLKE AYAKTA KALAMAZDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman dik, her zaman milletle beraber, geleceğe umutla baktığını, bu anlamda önlerindeki süreçte daha güçlü olacağını ifade eden Müezzinoğlu, "AK Parti'nin kuruluşundaki 3'üncü temel öğe olan "artık hiçbir şey eskisi olmayacak" sözü artık sadece Türkiye için değil, dünya için de geçerli. Bunu, ilk defa Davos'ta gördük. Dünya'ya 'one minute ey İsrail' dedik. Artık hiçbir şey dünyada da eskisi gibi olmayacak. BM'ye 'Ey BM, dünya artık beşten büyüktür' diyor. Yani senden büyük bir dünya var. Biz bunları söylemeye devam ettiği sürece, dünyada tek de olsak, milletçe, 85 milyon bunları söylemeye devam edecek. Cumhurbaşkanımız, Allah sağlık ve ömür verdiği sürece mazlum ve mağdur milletler, artık Türkiye'nin ve Türk milletinin ardında onlar da 'helal olsun bu lidere. Bizim adımıza da dünya beşten büyüktür diyen bir dünya lideri, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı o da bizim liderimizdir' diyor" dedi. Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla gittiğini söyleyen Müezzinoğlu "Dünyada son 1 yılda Güneydoğu'da terörle ilgili verdiği mücadele, Rusya krizi ve 15 Temmuz darbe girişimini, yaşayan hiç bir ülke hayatta kalamaz. Elhamdülliah hem ayaktayız, hem dimdik ayaktayız, hem mücadele gücümüzü daha güçlü hale getirdik, hem de hiç bir hedeften uzaklaşmadık" diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu, konuşmanın ardından 15 Temmuz gecesi gazi olan Ispartalı Burak Kocabaş ile bir süre sohbet etti

Ferhat Kaya