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600 yıllık caminin ilginç özellikleri

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Büyükçit köyünde adını mahalleye veren 600 yıllık tarihi camii ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor.

600 yıllık caminin ilginç özellikleri
600 yıllık caminin ilginç özellikleri - Foto Galeri

04 Mayıs 2017 09:52
600 yıllık caminin ilginç özellikleri - Tıkla İzle

Torul ilçe merkezine 13,5 kilometre uzaklıktaki Büyükçit Köyü Cami Mahallesinde bulunan ve resmi kayıtlara göre kitabesi olmadığı için kesin yapılış tarihi bilinmeyen cami bölgedeki en eski cami olma özelliğine sahip.
Caminin yapılış tarihi yıllar önce taban döşemesi değiştirilirken oradan çıkan şişenin içindeki notla ortaya çıkarken, caminin minberi ise Rumların köyü terk etmesiyle mübadele döneminde kiliseden sökülen el işlemeli süslü tahta parçalarıyla yapıldı.

Caminin minaresinin ise 2 kardeşin yaptırdığı, her taşının çelikle birbirine bağlı olması ve denge mekanizmasıyla öne çıktığı ifade ediliyor.

Mahalle sakinlerinden 76 yaşındaki Ömer Demirel, caminin yapılış tarihini kesin olarak bilmediklerini, tamir edildiği sırada tahta döşemelerin altında çıkan cam şişeden çıkan notla anladıklarını belirterek, “Değiştirmek için döşemeyi söktüler. Altından bir şişe, içinden de kağıt çıktı. Bu kağıtta caminin yapılış tarihini gösterir yazılar vardı. Oradan camini 600 yıl öncelerinden yapıldığını hesap ettiler” dedi.
Cami içindeki el işlemeleriyle bezenmiş minberi anlatan Demirel, “Rumlar gittikleri zaman karşıdaki mahallede bir kilise vardı. O kilisede papazın konuştuğu minber vardı. Onu söküp getirdiler camiye. Çok süslü ve tarihi bir şey. Değer biçilmez, el oymasıyla yapıldı” diye konuştu.
Caminin minaresini iki kardeşin yaptırdığının rivayet edildiğini ve onların mezarlığının da köyde olduğunu dile getiren Demirel, “Minareye biz gençliğimizde özellikle Ramazan aylarında çıkar sala verirdik. Minare sallanırdı. Çıktığınızda minarenin sallandığını hissedersiniz. Minarenin şerefesinde hangi yöne giderseniz minare o tarafa doğru önce yaslanır daha sonra doğrulur. Bunu çok rahat hissedebilirsiniz. Taşların tamamı birbirine demirle bağlı ve dipleri de kurşunla tutturulmuş. Esnese bile yıkılmayacak bir yapı yapmışlar. İnsan çıktığı zaman minare resmen esner” ifadelerini kullandı.

Recep Ergin

 

Etiketler: 600 yıllık cami, gümüşhane


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