63 yıldır kanun çalarak gönülleri fethediyor

15 yaşında kanun çalmaya başlayan Şahin Türkmenoğlu, 63 yıldır dinleyicilerine doyumsuz bir müzik ziyafeti sunuyor. Çocuk yaşlarda babasına ait müzik evine giden ve orada bulunan gramofona plak takıp dinleyen Türkmenoğlu, o yıllarda ezberlediği şarkılarla müziğe merak sardı. 1955 yılında babasının kendisine aldığı kanunla yakından ilgilenen Türkmenoğlu, Manisalı bir sanatçıdan ders almaya başladı. Manisalı hocasının tayininin çıkmasıyla birlikte kanun çalma merakı yarıda kalan Türkmenoğlu, aynı yılda elinden düşürmediği kanunu kendi imkanlarıyla çalmayı başardı.

Ayakta durduğu müddetçe kanun çalmaya devam edeceğini belirten Türkmenoğlu, "Bir dükkanımız vardı. Babam o dükkanda gramofon ve plak satardı. O gramofonlarda yeni gelen bütün plakları dinleye dinleye bazı şarkıları ezberlemiş oldum. İlk başlarda klarnet çalmaya meyil ettim. Babam bana bir klarnet getirdi. Tabi bu getirdiği klarnet sol klarnet değildi. Türk musikisiyle uyumsuz olan si bemol klarnettiydi. Onu çalmakta zorlandığım için bırakma durumunda kaldım. Daha sonra kanunla tanıştım ve Manisalı bir hocadan ders aldım. Hocamın tayininin çıkmasıyla birlikte bir problemi çözer gibi kanunu çözmeye çalıştım” dedi.

"O yıllarda çalışmalarımız zor şartlar altında oluyordu"

1956 yılında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte odun sobasında prova yaptıklarını ifade eden Türkmenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "1956 yılında Van Folklor ve Turizm Derneğini kurduk. O zamanlar kütüphane müdürü Hakkı Yakupoğlu bize çok destek verdi. Akşamları kütüphanede bizlere yer ayırdı. Orada çalışmalarımızı sürdürdük. Tabi bu çalışmalar zor şartlar atında oluyordu. O zamanlar kalorifer yoktu. Evlerimizden odunları götürür, o şekilde sobayı yakar ve çalışırdık. Bu şekilde musiki toplantılarımızı daha da sıklaştırmaya başladık."

“Kanun Türk musikisinde çok büyük bir enstrümandır”

Kanunun Türk musikisinde ayrı bir yerinin olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, "Radyo evinin açılışıyla birlikte, çıktığımız programlar sayesinde tanındık. Kadromuz genişledi ve daha çok ilgi görmeye başladık. Yeni gençlerin gelmesiyle birlikte akademik çalışmalara yöneldik. Kanun, Türk musikisinde çok büyük bir enstrümandır. Esas Türk musikisi enstrümanlarında ney, kanun, rebap ve kemençe yer alıyor. Kanun yorucu bir enstrüman değildir. Alın dizlerinizin üzerine, ne kollarınız yorulur, ne de kendiniz yorulursunuz ve çalmaktan zevk alırsınız” diye konuştu.

“İçimdeki aşk devam ettiği müddetçe kanun çalmaya devam edeceğim”

Ömrünün sonuna kadar kanunu çalmaya devam edeceğini dile getiren Türkmenoğlu, “Musikiye hevesli olan kardeşlerimize kanunu tavsiye ederim. Kanun çok güzel bir enstrümandır. Çaldıkça büyük zevk alacaklarını tahmin ediyorum. Yaşım itibariyle korodan ayrılmayı düşündüm ama arkadaşlarımın ısrarı üzerine kendilerini kıramadım ve devam ettim. Ayakta durduğum ve içimdeki bu aşk devam ettiği müddetçe kanun çalmaya devam edeceğim” dedi.

Yılmaz Sönmez