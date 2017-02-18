Sahil güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında Ayvacık’ın Sivrice Burnu açıklarında motorlu lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için denize açılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kamerun, Kongo, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Bangladeş uyruklu 65 kaçak göçmeni bir mil açıkta yakaladı. Kaçak göçmenler aynı bot ile Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenlere burada görevliler tarafından battaniye, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaç malzemeleri verilip ısınmaları sağlandı. Mülteciler daha sonra 3 minibüs ile Ayvacık’taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Bekir Erdinç

