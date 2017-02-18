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65 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi sahilinden Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için lastik bot ile denize açılan çeşitli ülkelerden 65 kaçak göçmen yakalandı.

65 kaçak göçmen yakalandı

18 Şubat 2017 16:58

Sahil güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında Ayvacık’ın Sivrice Burnu açıklarında motorlu lastik bot ile Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek için denize açılan ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kamerun, Kongo, Gine, Mali, Filistin, Senegal ve Bangladeş uyruklu 65 kaçak göçmeni bir mil açıkta yakaladı. Kaçak göçmenler aynı bot ile Küçükkuyu’daki sahil güvenlik karakoluna getirildi. Göçmenlere burada görevliler tarafından battaniye, giyecek, yiyecek gibi ihtiyaç malzemeleri verilip ısınmaları sağlandı. Mülteciler daha sonra 3 minibüs ile Ayvacık’taki Göçmen Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. 

Bekir Erdinç
 

Etiketler: göçmen, kaçak, sahil güvenlik


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