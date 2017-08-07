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65 yaş üstü hastalar için ilk diş polikliniği açıldı

Türkiye'de 65 yaş üstü hastalara hizmet veren ilk gerodontoloji diş polikliniği Bursa'da açıldı.

65 yaş üstü hastalar için ilk diş polikliniği açıldı

07 Ağustos 2017 11:27

Sağlık Bakanlığı'na bağlı tesisler içerisinde Türkiye'de kurulan ilk geriatrik diş kliniği olma özelliğini taşıyan Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Gerodontoloji Kliniği, 65 yaş üstü vatandaşlara hizmet veriyor. 4 gerodonti diş protez kliniği, 3 gerodonti genel kliniği olmak üzere 7 klinik ile hizmet veren Bursa Ağız ve Diş Hastanesi'ne başvuran 65 yaş üstü hastaların muayenesinden röntgenine, protezinden tedavisine kadar bütün işlemler gerçekleştirilirken, uzmanlık gerektiren durumlarda iç sevk, konsültasyon ve hastaya planlanan protetik işlemler uygulanıyor.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetici Dt. Lütfi Çiftçi, “Gerodontoloji, yaşlıların diş ve çene sistemleriyle uğraşan diş hekimliğine verilen bir isimdir. Çiğneme sistemleri derken, bunun içine dişler, tükürük bezleri, çene kemikleri gibi birçok şey dâhildir. Yaşla birlikte bu yapılarda meydana gelen değişikler yaşlılara uygulanacak ağız içi tedavilerini de etkiler. Dolayısıyla koruyucu diş hekimliği alanında da bu kişiler takip edilmezse dişsizlik oluşur. Sonrasında çok daha pahalı ve hastanın gidip gelmesini gerektirecek tedavilere ihtiyaç duyulur" dedi.
Yapılan araştırmalara göre yaşlı nüfusun 2016 yüzde 8.3, 2023 yılında 10.2, 2050'te ise nüfusun beşte birine denk geleceğini ifade eden Lütfi Çiftçi, “Yaşlılar direk hastanemize başvurduklarında randevu almaksızın gerodontoloji kliniklerimize yönlendirilerek bütün tedavileri takip edilir, koruyucu tedavileri sağlanır" diye konuştu. 

Zafer Peker


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