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656 yıllık destan Er Meydanı’nda başladı

Edirne’de, Olimpiyatlardan sonra dünyanın en eski spor organizasyonu olan tarihi Kırkpınar’da, pehlivanlar dualı çayır Er Meydanı’na ayak bastı.

656 yıllık destan Er Meydanında başladı

14 Temmuz 2017 09:47
656 yıllık destan Er Meydanı’nda başladı - Tıkla İzle

Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bu yıl 656’ıncısı düzenlenen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, sabah saat 09.30'da, Minik-1, Minik-2, Teşvik-1, Teşvik-2, Tozkoparan, Ayak Boy kategorilerinde başladı. Bu kategorilerdeki yüzlerce pehlivan sahada yağlanarak, 50 yılı aşkın süredir tarihi Kırkpınar Er Meydanı’nda cazgırlık yapan Başcazgır Pele Mehmet'in manileriyle peşrev çekti.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 2 bin 197 pehlivan başvurarak tüm zamanların pehlivan kayıt rekoru kırılmış oldu. Minik pehlivanların müsabakaları çok çekişmeli geçerken, günler öncesinden Kırkpınar’a hazırlanan güreşçiler, rakiplerini kısa sürede tuş ederek, dinlenmek üzere soyunma odalarının yolunu tuttu.
Öte yandan, güreşlerde 101 hakem, gözlemci ve temsilci ile 10 cazgır, 28 saha görevlisi ve 20 yağcı bezci görev yapacak. 

Koray Ustabaşı

Etiketler: Edirne, güreş, Kırkpınar, pehlivan


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