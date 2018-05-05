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'6’ncı Dijital Dünyanın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu

Bu yıl 6’ncısı düzenlenen "Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri" gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. İlk defa internet ödüllerinin verildiği gecede, “Yılın en iyi güvenlik sistemleri firması” ödülüne Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri A.Ş. layık görülürken, törende Afrin’de görevli Mehmetçiğe canlı yayın yapıldı.

6ncı Dijital Dünyanın Enleri ödülleri sahiplerini buldu

05 Mayıs 2018 11:52
'6’ncı Dijital Dünyanın Enleri' ödülleri sahiplerini buldu - Tıkla İzle

Afrin’e destek kampanyası kapsamında düzenlenen "6'ncı Dijital Dünyanın Enleri Ödülleri" düzenlenen törenle gerçekleşti. İstanbul’da bir otelde gerçekleşen dev organizasyona siyasiler ve onlarca ünlü isim katıldı. İlk defa internet ödüllerinin verildiği gecede dijital dünyanın enleri ödülleri sahiplerini buldu. “Yılın en iyi güvenlik sistemleri firması” ödülüne Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri A.Ş. layık görüldü. Ödülü firma adına Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz aldı. Ödül töreninde Afrin’de görev yapan Mehmetçik de unutulmadı. Dream TV aracılığıyla askerler için canlı yayın yapıldı. Ünlü sanatçılar ödül töreninde en güzel şarkılarını Afrin’de görev yapan Mehmetçik için seslendirdi.

"Bu ödülü onlar adına alıyor ve onlara gönderiyorum" 

Ödülü şehitler, gaziler ve Afrin'de görevli askerler adına aldığını belirten Armed Güvenlik ve Alarm Sistemleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yılmaz, "Onlar bizi izlerken bu ödülü almış olmak bizler için çok onur ve gurur vericiydi. Ben bu ödülü şehitlerimiz, gazilerimiz ve bizler için savaşan bizlerin burada olmasına sebep olan izleyicilerimiz için almış bulunmaktayım. Bu ödülü onlar adına alıyor ve onlara gönderiyorum" dedi.  

 

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