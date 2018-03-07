6'ncı Uluslararası İskele Kalıp ve Endüstriyel Yapı Teknolojileri İhtisas Fuarı 29 Mart'ta başlıyor

Demos Fuarcılık organizasyonunda 29 Mart-1 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek 6'ncı İskele Kalıp Fuarı’nda bu yıl hedef bölge Katar ve Afrika olacak. Bu pazarlardan gelecek satın alma heyetleri fuar katılımcı firmalarıyla bir araya getirilecek. Sektör profesyonellerinin tüm eksikliklerinin tamamlanması için fırsat oluşturan İskele Kalıp Fuarı, güvenlikli iskele sistemlerini ve inşaatlardaki tüm iş güvenliği ekipmanlarını aynı çatı altında toplayacak. Sektörün bütün paydaşlarının bir arada olacağı fuar, en son yenilik ve teknolojilerin yanı sıra düzenlenecek olan sektörel etkinlikler ile önümüzdeki dönemde sektörün en önemli buluşma noktası olacak.

Fuar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği zirveye ev sahipliği yapacak

Demos Fuarcılığın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile ikincisini düzenlediği ‘İnşaatlarda İş Güvenliği ve Sağlığı Zirvesi’ sektör profesyonellerini aydınlatmak, bilgilendirmek ve yön göstermek amacı ile 29 Mart 2018 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi, Pamukkale Salonunda gerçekleşecek. Zirve’de, Türkiye’de iş kazalarının en çok yaşandığı sektör olan inşaat ele alınacak.

Sektörle ilgili ticari fırsatların içerisinde olmak, marka bilinirliliğini artırmak ve yeni iş birliklerine imza atmak amacı ile gerçekleşecek zirveye ve 6'ncı Uluslararası İskele Kalıp Fuarı hakkında bilgi almak veya davetiye almak isteyenlerin Demos fuarcılığın internet sitesini ziyaret edebileceği kaydedildi.